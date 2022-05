Tranzit ruského plynu přes ukrajinskou měřicí stanici Sochranovka je na nule

Přes stanici Sochranovka proudí asi třetina dodávek plynu, který se z Ruska do EU přepravuje přes Ukrajinu. Tok plynu přes slovenský hraniční uzel Veľké Kapušany pokračuje, ale kvůli slabší poptávce od evropských odběratelů se snížil.

Ukrajinský provozovatel plynovodů GTSOU sdělil, že ode dneška zastaví dodávky přes Sochranovku kvůli zásahu vyšší moci. Tato klauzule se uplatňuje, když podnik zasáhne událost, kterou nemůže sám nijak ovlivnit. Z přerušení firma obvinila Moskvu a nabídla přesun dodávek přes jiné trasy. Plynovod přes Sochranovku vede přes ukrajinskou Luhanskou oblast, jejíž část je pod kontrolou proruských separatistů.

Ruská plynárenská společnost Gazprom v úterý uvedla, že je technologicky nemožné přesunout všechny objemy do propojovacího bodu Sudža, jak navrhuje ukrajinský podnik GTSOU. Gazprom také odmítl důvody Kyjeva pro vyhlášení vyšší moci na tranzit plynu, Ukrajinci podle něj v uplynulých týdnech v Sochranovce "nerušeně pracovali".

Mluvčí Gazpromu Sergej Kuprijanov agentuře Interfax řekl, že Gazprom dnes dodá přes Ukrajinu 72 milionů metrů krychlových plynu, což je méně než v úterý. Neupřesnil však, zda je to v souladu s požadavky klientů v Evropě. Údaje podle Reuters ukázaly, že žádosti o tranzit ruského plynu do Evropy přes Ukrajinu na vstupním bodě Sudža dnes činily téměř 72 milionů metrů krychlových. V úterý bylo přes Ukrajinu do Evropy přepraveno 95,8 milionu metrů krychlových plynu.

Cena klíčového termínového kontraktu na plyn v TTF se před polednem pohybovala kolem 97 eur za megawatthodinu (MWh), a vykazovala tak pokles o více než jedno procento. Začátkem března, krátce po invazi ruských vojsk na Ukrajinu, cena krátce vystoupila až na rekordních zhruba 345 eur za MWh. Před rokem se pohybovala kolem 18 eur za megawatthodinu. TTF je pro cenu plynu v Evropě určující.

Celková smluvní kapacita pro tranzit ruského plynu přes Ukrajinu do Evropy činí 109 milionů krychlových metrů denně. Hlavní cestou pro ruský plyn do Evropy je nicméně plynovod Nord Stream 1 vedoucí po dně Baltského moře. Nord Stream 1 má kapacitu 55 miliard krychlových metrů plynu ročně.

Tok plynu plynovodem Nord Stream 1 byl dnes stabilní a německé ministerstvo hospodářství uvedlo, že dodávky do Německa jsou i nadále zajištěny. Plynovod Jamal, který obvykle přepravuje ruský plyn do západní Evropy, dnes opět fungoval v obráceném režimu. Dodávky z Německa do Polska byly mírně nižší, uvedl provozovatel plynu Gascade. Moldavský provozovatel plynovodu Moldovagaz uvedl, že země nebyla rozhodnutím Kyjeva pozastavit tranzit plynu z Ruska po důležité trase nijak dotčena.

Současná situace podle ukrajinského GTSOU znemožňuje přepravu plynu přes měřicí stanici Sochranovka a kompresorovou stanici Novopskov ležící na územích okupovaných ruskými vojsky. Novopskov je první kompresorovou stanicí v Luhanské oblasti. Ta je tranzitní cestou zhruba pro 32,6 milionu krychlových metrů plynu denně, což odpovídá téměř třetině celkového objemu ruského plynu přepravovaného přes Ukrajinu do Evropy.

Zastavení dodávek plynu přes ukrajinskou stanici Sochranovka nemá vliv na ČR

Zastavení dodávek plynu přes ukrajinskou stanici Sochranovka nemá vliv na dodávky plynu do České republiky. Touto cestou do ČR proudí jen malá část dodávek, více než 99 procent plynu k nám přitéká z Německa. Na twitteru to dnes uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

"Dodávky plynu do ČR jsou plynulé a tuzemské zásobníky se plní tempem přes 25 milionů kubíků za den, což odpovídá přibližně dvojnásobku denní spotřeby v létě. Současné tuzemské zásoby přesahují 1,25 miliardy kubíků a jsou více než dvojnásobné oproti loňsku," uvedl Síkela.