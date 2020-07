Tři mladíci v Británii usmýkali policistu k smrti. Soud je uznal vinnými

Mladíci v srpnu loňského roku táhli za svým autem ukradenou čtyřkolku, když je zastavil policista Andrew Harper. Nevědomky ale stoupnul na oko ležícího tažného lana, které ho zachytilo poté, co se auto s prchajícími mladíky rozjelo. Za vozidlem byl následně vláčen více než dva kilometry a mnohačetným zraněním podlehl.

Mladíci byli zproštěni obvinění z vraždy, soud je ale dnes uznal vinnými ze zabití. O výši trestu rozhodne příští pátek.

Does this tell you these men are not sorry for what they caused. Give 0 fucks yet a jury has found them not guilty of murder it’s a joke. #pcharper #pcandrewharper #nojustice pic.twitter.com/FSwAddenKG