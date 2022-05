Turecko navrhlo evakuovat zraněné ukrajinské bojovníky z Mariupolu po moři

Ocelárny Azovstal jsou poslední ukrajinskou baštou v přístavním městě Mariupol u Azovského moře. Podle plánu by měli být lidé evakuovaní z oceláren převezeni do přístavu Berďansk rovněž u Azovského moře a následně je turecká loď odveze přes Černé moře do Istanbulu, řekl Ibrahim Kalin. "Jestliže to takto půjde udělat, rádi to uděláme. Jsme připravení. Naše loď je připravena odjet tam a odvézt zraněné vojáky a další civilisty do Turecka," dodal Kalin, který je rovněž zahraničněpolitickým poradcem Erdogana. Ukrajina ani Rusko se zatím k možnosti evakuaci po moři nevyjádřily.

Po několikatýdenním obléhání a bombardování je Mariupol v ruských rukou, stovky ukrajinských bojovníků se ale stále ukrývají právě v ocelárnách. Rusové proto nepřestávají v jejich ostřelování. Bombardování pokračovalo i během dneška. Rusové podle ukrajinské agentury Unian nasadili i dělostřelectvo a tanky. Do oblasti se stahuje rovněž pěchota, která se bude snažit útočit na ukrajinské pozice. Podle obránců Azovstalu je situace kritická, ruské útoky se ale snaží i nadále odrážet.