Turecko žádá po Česku pro zvýšení investic snadnější získání víz

Ministr by si přál, aby Češi častěji zavítali i do dalších oblastí Turecka, nejen na Tureckou Riviéru. "Naším cílem by bylo, aby (Turecko) se dostalo mezi první dva cíle. Přejeme si zkrátka přivítat více českých turistů," uvedl. Nejnavštěvovanější zemí pro české turisty zůstává dlouhodobě Chorvatsko, k dalším zemím patří Slovensko, Rakousko, Itálie nebo Egypt.

Turecká vláda se snaží podporovat investice firem v Česku, které zatím představují spíše symbolických 21 milionů dolarů (zhruba 494 milionů korun). "Usnadnění v otázkách víz či bankovních úkonů by naše podnikatele v této věci více dále motivovaly," uvedl ministr. Pro srovnání uvedl, že turecké investice v Nizozemsku činí 17 miliard dolarů (zhruba 400 miliard korun). Lipavský uvedl, že vzájemný obchodní obrat mezi ČR a Tureckem přesahuje 100 miliard korun.

České firmy se v Turecku angažují zejména v energetice. "Domnívám se, že je zde prostor k vývoji zejména v oblasti jaderné energetiky," uvedl Çavuşoglu. Turecko je podle něj připraveno rozvíjet spolupráci také v obranném průmyslu. Zmínil také spolupráci ve vzdělávání. Česko patří k nejvíce žádané země pro turecké studenty v programu Erasmus, dodal.

Lipavský seznámil svého tureckého partnera s prioritami nadcházejícího českého předsednictví EU. Turecko, které má zájem o vstup do unie, je pro ni "opravdu významný a klíčový partner v celé řadě oblastí". "Proto i vztahy Evropské unie a Turecka budou patřit mezi naše hlavní priority," řekl český ministr. Chce hledat možnosti dalšího postupu ve vztazích s Tureckem jako s kandidátskou zemí včetně řešení otázek, "kde dneska není úplně jednoduché nalézt shodu". Energetická bezpečnost, migrace nebo otázky právního státu a lidských práv budou oblasti, kde "bude třeba vést s Tureckem opravdu důkladný dialog a nacházet řešení".

Turecko požádalo o členství v unii v roce 1987 a od roku 1999 má status kandidáta. Rozhovory o jeho vstupu do EU začaly v roce 2005, ale dlouhodobě stagnují. Turecký režim prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana je dlouhodobě kritizován za represe vůči novinářům, politikům a aktivistům. Podle hodnotící zprávy Evropské komise z loňského podzimu zažívá Turecko pokračující rozpad demokracie, principů právního státu, základních práv a nezávislosti justice. Podle EK se turecká přístupová jednání prakticky zastavila.