U ukrajinských hranic vzniknou dočasná sila na obilí

Kvůli ruské vojenské agresi na Ukrajině a blokádě ukrajinských černomořských přístavů se dodávky obilí z této země zastavily a více než 20 milionů tun plodiny uvázlo ve skladech. Kyjev zároveň varoval, že nemá dost skladů pro novou úrodu.

"Úzce spolupracuji s našimi evropskými partnery, abychom dostali na trh 20 milionů tun obilí, které je na Ukrajině zablokováno, a pomohli tak snížit ceny potravin," řekl Biden na odborovém sjezdu ve Filadelfii, přičemž poznamenal, že vyvézt tuto plodinu tradiční cestou - tedy přes Černé moře - není v současné době možné.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu rozmisťují obě země v oblasti námořní miny, připomněla agentura Reuters. V ukrajinských přístavech kvůli konfliktu uvázlo přibližně 84 zahraničních lodí - mnohé s nákladem obilí na palubě. Válka zvyšuje ceny obilí, kuchyňských olejů, pohonných hmot a hnojiv. Na Rusko a Ukrajinu připadá téměř třetina světového vývozu pšenice. Ukrajina je podle Reuters také významným vývozcem kukuřice a slunečnicového oleje a Rusko klíčovým vývozcem hnojiv.

Šéf Bílého domu nyní prohlásil, že Washington připravuje plán, jak dostat obilí z Ukrajiny po železnici. Zároveň upozornil, že rozchod kolejí v této zemi se liší od zbytku Evropy, takže se plodina musí na hranicích překládat do jiných vlaků. "Proto se chystáme postavit sila, dočasná sila, na hranicích s Ukrajinou, a to včetně Polska," řekl Biden. Následně by obilí mělo zamířit do zbytku světa.

"Je to jen jeden z možných užitečných kroků k zajištění potravinové bezpečnosti. Potřebujeme však také zelený koridor pro naše přístavy," reagoval v internetovém příspěvku šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak.

Ukrajinské ministerstvo zemědělství v úterý uvedlo, že evropské země zvažují poskytnutí dočasných skladů k "uchování úrody a zajištění budoucích dodávek obilí", podotkl Reuters. Podle Kyjeva je nejlepším způsobem, jak obnovit vývoz obilí, lodní přeprava přes Černé moře.