Ukrajina chce dohodu s Kolomojským ohledně znárodněné banky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ukrajinský premiér Oleksij Hončaruk řekl, že Kyjev chce najít kompromis s oligarchou Ihorem Kolomojským ohledně zestátnění největší ukrajinské banky PrivatBank. Krok by podle deníku The Financial Times (FT) dostal prezidenta Volodymyra Zelenského do konfliktu s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) i jeho západními podporovateli. Předseda vlády ale následně popřel, že by jakákoliv jednání probíhala.