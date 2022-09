Ukrajina chce nabídnout Německu elektrickou energii vyrobenou z jádra

Ukrajina nyní elektrickou energii dodává do Moldavska, Rumunska, Polska a na Slovensko. "Ale jsme připraveni vývoz rozšířit i do Německa," řekl ukrajinský premiér a dodal, že jeho země má díky svým jaderným elektrárnám dostatečné množství elektrické energie. O této věci bude v neděli jednat s německým kancléřem Olafem Scholzem.

Na začátku ruské invaze na Ukrajinu se tato země a sousední Moldavsko odpojily od ruské elektrické sítě, v polovině března se pak synchronizovaly s evropskou rozvodnou sítí. Od té doby do Moldavska a Evropské unie proudí denně 400 až 700 megawattů.

Šmyhal chce ale teď vývoz elektřiny výrazně zvýšit. "Bylo by to dobré pro obě strany. EU by získala více energie a my devizy, které naléhavě potřebujeme," řekl.

Ukrajina provozuje jaderné elektrárny sovětského typu s celkovou kapacitou přes 14 gigawattů. Největší jadernou elektrárnou na Ukrajině i v Evropě je Záporožská jaderná elektrárna, kterou ovšem v březnu obsadily ruské invazní jednotky. Mezinárodní společenství si dělá starosti, že boje v jejím okolí by mohly vést k jaderné havárii.

Na Ukrajině se po vpádu ruských sil kvůli bojům, migraci a také kvůli propadu ekonomiky snížila spotřeba elektrické energie. V důsledku toho ji země teď může vyvážet.