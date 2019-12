Ukrajina chce úpravu minských mírových dohod, Rusko zřejmě návrh odmítne

Ukrajina vypracuje návrh na změnu minských mírových dohod z roku 2015, které mají zajistit mír obyvatelům východní Ukrajiny. Kyjevské veřejnoprávní televizi to ve středu řekl Oleksij Reznikov, který Ukrajinu zastupuje na mírových rozhovorech v Minsku. Návrh podle něj bude hotov do března příštího roku, kdy by se měl uskutečnit další summit o Donbasu.