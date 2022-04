Ukrajina chce zasedání WHO kvůli zdravotním dopadům ruské invaze

Dopis, který tento týden odeslalo ukrajinské diplomatické zastoupení v Ženevě, kde sídlí i WHO, podepsalo 38 dalších zemí z Evropy, včetně Německa, Británie a Francie. Státy v něm po regionálním šéfovi WHO Hansi Klugem požadují, aby svolal naléhavé zasedání, a to nejpozději 9. května. Navrhují také, aby se k problematice vyjádřil i šéf celé WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na květnovém zasedání delegací členských zemí.

Světová zdravotnické organizace zatím podle Reuters nereagovala na žádost o vyjádření. Ukrajina je stejně jako Rusko jedním z 53 členů evropské sekce WHO.