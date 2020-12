Ukrajina doufá v akční plán vedoucí k členství v NATO

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ukrajina doufá, že se příští rok připojí k akčnímu plánu členství, který je krokem na cestě k přijetí do Severoatlantické aliance (NATO), a to i přes odpor Ruska a válku s proruskými separatisty v Donbasu na východě země. Uvedla to dnes agentura AFP s odvoláním na vyjádření ukrajinského ministra obrany.