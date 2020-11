Ukrajina má přes půl milionu nakažených covidem, Zelenskyj je v nemocnici

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který v pondělí informoval, že má pozitivní test na koronavirus, byl hospitalizován, informuje ukrajinská agentura Unian. V nemocnici je i šéf jeho kanceláře.

Vláda se ve snaze omezit prudké šíření nákazy rozhodla zříci se "chytrých" karantén v jednotlivých regionech a zavádí nová celostátní omezení. Od 14. listopadu do konce měsíce budou platit pro všechny Ukrajince víkendové karantény.

"Pokud nic nepodnikneme, tak už okolo 10. nebo 15. prosince nebude zdravotnický systém schopen přijmout žádného pacienta, protože místo v nemocnicích nebude ani na chodbách," varoval ve středu premiér Denys Šmyhal na jednání kabinetu.

Rusko dnes oznámilo 21.608 nových případů nákazy koronavirem a rekordních 439 úmrtí za uplynulý den. O den dříve to bylo 19.851 případů a 432 úmrtí, uvedla agentura Reuters.

V zemi s přibližně 146 miliony obyvatel se od začátku pandemie nakazilo více než 1,8 milionu lidí, z nichž 32.032 nákaze podlehlo, doplnil deník Kommersant. Připomněl, že ve světě počet potvrzených případů nemoci covid-19, způsobované koronavirem, přesáhl 52 milionů lidí, z nichž 1,2 milionu zemřelo. V počtu potvrzených případů infekce je Rusko na páté příčce na světě, po Spojených státech, Indii, Brazílii a Francii.

V nejhůře postižené Moskvě úřady zpřísnily omezení. Od pátku do poloviny ledna budou muset mít noční kluby, bary a restaurace zavřeno od jedenácté večer do šesti do rána. Zákaz se týká také kulturních akcí s diváky. Divadla a kina smějí zaplnit sály do čtvrtiny kapacity. Moskevský starosta také zakázal masové silvestrovské oslavy. Studenti v metropoli a v Petrohradu byli převedeni na distanční studium do 6. února. Vláda nařídila gubernátorům, aby nově zaváděná omezení v regionech nepoškozovala ekonomiku.

Rusko ve středu ohlásilo začátek hromadné výroby své protikoronavirové vakcíny Sputnik V, dosahující účinnosti 92 procent, ale média dnes hlásí další případ nákazy již po očkování. Zdravotník v sibiřském Kuzbasu se podle úřadů nakazil po prvním očkování, ale imunita se podle nich definitivně vytvoří až tři týdny po obdržení druhé dávky vakcíny. Již dříve Altajský kraj hlásil nákazu u tří zdravotníků, rovněž očkovaných první dávkou vakcíny.