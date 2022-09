Ukrajina může dobýt zpět Cherson před začátkem zimy, uvedl francouzský expert

V rozhovoru se serverem France24 to uvedl generál a bývalý šéf francouzské vojenské mise při OSN Dominique Trinquand. Nejmenovaní američtí a ukrajinští představitelé řekli stanici CNN, že ukrajinské síly chtějí do konce roku znovu dobýt Cherson, protože dosáhly úspěchů na jihu. Podle amerických činitelů je možné, že se jim to podaří.

Ukrajina minulý týden oznámila zahájení protiofenzivy proti ruským silám na jihu země, který jednotky Moskvy obsadily v prvních týdnech po únorové invazi. Ukrajinští činitelé o protiofenzivě z taktických důvodů neposkytují bližší informace.

Existují ale určité náznaky, že je mise úspěšná, uvedl Trinquand. Jedním z nich byl podle něj i nedělní proslov ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který bez větších podrobností oznámil dobytí dvou míst na jihu Ukrajiny. "Můžeme předpokládat, že pokud o tom mluví i přes informační embargo, je to pravda," uvedl Trinquand. Úspěch protiofenzivy naznačuje i odložení referend o připojení k Rusku na okupovaných územích nebo vyslání ruských posil na jih z Donbasu a Krymského poloostrova.

"Myslím si, že před začátkem zimy by Ukrajinci mohli převzít kontrolu nad celým západním břehem Dněpru včetně města Cherson. Neměli bychom zapomínat, že město překvapivě a velmi rychle padlo na začátku března, ale tamní populace s ruskou okupací nesouhlasí," řekl Trinquand. Rusko by tím podle něj utržilo zásadní ránu, protože by poprvé od začátku konfliktu muselo přiznat porážku, domnívá se odborník.

Zdá se také, že Rusko překvapila ukrajinská strategie, uvedl Trinquand. "(Postup ruských vojáků) značně narušilo zničení muničních skladů a logistických uzlů, zejména těch železničních," dodal.

"Ještě je brzy. Myslím, že Ukrajinci dělají pomalý, ale smysluplný pokrok. A uvidíme, jak se věci vyvinou," řekl dnes náměstek amerického ministra obrany Colin Kahl na akci pořádané serverem Defense News. "Ale rozhodně si myslím, že věci na ukrajinské straně jdou nyní na jihu lépe, než je tomu na ruské straně," dodal.

Kvůli těmto úspěchům chtějí ukrajinské jednotky do konce roku získat zpět většinu Ruskem okupovaného Chersonu, řekli CNN vysoce postavení představitelé USA. Jde podle nich o "ambiciózní" plán, který je ale uskutečnitelný.

Podle amerických činitelů zaznamenaly ukrajinské síly určité úspěchy při útocích na ruské zásobovací linie se záměrem odříznout a izolovat ruské jednotky, které jsou v současné době rozmístěny západně od řeky Dněpr.

Podle ukrajinských představitelů je cílem obsadit přinejmenším celé území severně nebo západně od řeky Dněpr, včetně města Cherson, ale také Novou Kachovku, kde se nachází důležitá vodní elektrárna a kanál, který zásobuje Krym velkou částí vody.