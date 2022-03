Ukrajina může rozhodně nad Ruskem zvítězit, prohlásil Blinken

USA rovněž chtějí zabránit případnému rozšíření konfliktu za hranice země, uvedl Blinken.

Na otázku, zda Ukrajina může v bojích s výrazně silnější armádou vyhrát, řekl Blinken: "Časem rozhodně". "Nemůžu vám říct, jak dlouho to bude pokračovat. Nemůžu vám říct, jak dlouho to bude trvat," řekl Blinken, podle nějž Ukrajinci ukazují "výjimečnou houževnatost" a těžko si lze představit, že by si je Rusko dokázalo podmanit, aniž by je neustále utlačovalo.

Válka na Ukrajině podle něj nejde podle plánu ruského prezidenta Vladimira Putina. "Pokud je záměrem Moskvy nějakým způsobem svrhnout (ukrajinskou) vládu a dosadit místo ní loutkový režim, tak to 45 milionů Ukrajinců odmítne," dodal Blinken.

Mezinárodní komunita je podle něj odhodlána pomoci Ukrajině a také "vyvinout trýznivý tlak na Rusko, aby ukončilo tuto válku, pro kterou se rozhodlo a kterou začal Vladimir Putin".

Zopakoval však dřívější vyjádření americké administrativy, podle nějž cílem USA není změna režimu v Rusku. "O to neusilujeme a každopádně to nezáleží na nás. O svém vedení si musí rozhodnout Rusové," řekl. "Ruskému lidu bych vzkázal následující: Jak jen může tato agresivní válka sloužit vašim zájmům, vašim potřebám?" dodal šéf americké diplomacie.

USA se podle něj obávají nárůstu ničivých následků války pro Ukrajince. "Jsme svědky toho, že jde Rusko po kritické infrastruktuře, odpírají Ukrajincům vodu, odpírají jim elektřinu, odpírají jim vytápění. Tyto metody jsou bohužel za Putina součástí ruské příručky. A domnívám se, že toho ještě uvidíme víc," řekl.

Rusko se stalo terčem hlasité kritiky poté, co se ze čtvrtka na pátek rozhořely boje v Záporožské jaderné elektrárně, kterou následně ovládli ruští vojáci. Starosta města Mariupol rovněž oznámil, že je tento strategicky významný přístav pod ruskou blokádou a lidem se tam nedostává vody, elektřiny, tepla a dochází zásoby jídla. Ruské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že po dohodě s Ukrajinou dnes dočasně zastaví palbu v okolí města a ustaví humanitární koridor, aby mohli obyvatelé města odejít.