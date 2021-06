Ukrajina oceňuje, že Biden a Putin neučinili žádnou dohodu o ní bez ní

"Putin nedostal žádnou nabídku od USA na uzavření dohody týkající se ukrajinské otázky," sdělil Kuleba. "Dohodli jsme se se Spojenými státy, že neučiní žádné ujednání o Ukrajině bez Ukrajiny. A tento slib Amerika dodržela," prohlásil šéf ukrajinské diplomacie.

"Summit ukázal, že Amerika je zpátky. Nyní je vhodná chvíle přimět Rusko, aby se stáhlo od Ukrajiny," řekl ministr.

Putin a Biden se setkali ve středu v Ženevě. Dohodli se mimo jiné, že do Washingtonu a Moskvy se vrátí ruský a americký velvyslanec, kteří byli předtím povoláni do svých zemí na konzultace. Při debatě o Ukrajině Putin obvinil Kyjev z porušování dohod o příměří mezi ukrajinskou armádou a proruskými separatisty a vyjádřil nesouhlas s možností vstupu Ukrajiny do NATO.

Kuleba dnes na tuto pozici reagoval slovy, že Moskva nemůže připojení Ukrajiny k Severoatlantické alianci ovlivnit a nemá v této věci žádné právo veta.

Ukrajina apeluje na NATO, aby urychlilo její přijetí, a je frustrována neochotou některých členských zemí, které se obávají, že vstup Ukrajiny by vyvolal zlobné reakce Moskvy, uvedla agentura Reuters. Ukrajinské výzvy se zintenzivnily letos na jaře, kdy Rusko shromáždilo blízko ukrajinských hranic nebývalé množství vojáků. Kreml tvrdil, že šlo o vojenská cvičení. Koncem dubna šéf ruského resortu obrany Sergej Šojgu oznámil, že se ruské jednotky stahují. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však v pondělí novinářům řekl, že od hranice se stáhlo 11.000 vojáků a 95.000 jich zůstalo.

Kuleba dnes prohlásil, že Ukrajina se nachází v "bezpečnostním vakuu". "Nejsme členy žádné bezpečnostní aliance. Takže ano, jsme národ, který zoufale usiluje o zajištění bezpečnosti," vysvětlil.

Ukrajina od roku 2014 svádí boje s proruskými separatisty na východě země a usiluje také o návrat poloostrova Krym, který Rusko připojilo ke svému území. Západ anexi Krymu považuje za protiprávní a uplatňuje kvůli tomu vůči Rusku sankce. V únoru Biden v prohlášení ujistil, že USA budou v otázce Krymu vždy na straně Kyjeva a zasadí se o to, aby přivedly Rusko k odpovědnosti za jeho agresivní jednání na Ukrajině.

Putin s Bidenem se podle ruské agentury Interfax shodli, že urovnání konfliktu na východoukrajinském Donbasu je možné pouze prostřednictvím takzvaných minských dohod, které uzavřely Kyjev, Moskva, Paříž a Berlín. Zapojením Spojených států do takzvané normandské čtyřky, kterou tvoří Francie, Německo, Rusko a Ukrajina, se podle ruského prezidentského mluvčího Dmitrije Peskova prezidenti v Ženevě nezabývali.

V červenci má Biden přijmout v Bílém domě prezidenta Zelenského.