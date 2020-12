Rusko a Ukrajina hlásí rekordní počty úmrtí na covid za den, další tisíce nakažených

Aktualizováno 09:30 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Rusko dnes oznámilo rekordních 613 úmrtí spojovaných s onemocněním covid-19 a 28.585 nově potvrzených případů nákazy koronavirem za uplynulých 24 hodin. O den dříve to bylo 562 úmrtí a 27.927 nových případů, uvedly tiskové agentury s odvoláním na operativní štáb. Je to vůbec poprvé, co se v Rusku za jediný den statistika úmrtí na covid-19 zvýšila o více než 600 lidí. Rekordní počet 285 úmrtí na covid-19 za uplynulý den hlásí i Ukrajina.