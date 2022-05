Ukrajina pomýšlí na osvobození celé země, uvedl Kuleba

"V prvních měsících války pro nás vítězství vypadalo jako stažení ruských sil na pozice, které obsadily před 24. únorem, a zaplacení způsobených škod," řekl Kuleba. "Nyní, pokud budeme dostatečně silní na vojenské frontě a vyhrajeme bitvu o Donbas, která bude klíčová pro další vývoj, tak samozřejmě vítězství v této válce bude pro nás znamenat osvobození ostatních našich území," dodal.

Pouze porážka Ruska podle Kuleby umožní Ukrajině znovu otevřít své černomořské přístavy a oživit svou exportní ekonomiku.

Pokud Kyjev dostane "ještě větší vojenskou podporu, budeme je (Rusy) moci vytlačit zpět z Chersonské oblasti (na jihu Ukrajiny), abychom porazili Černomořskou flotilu a odblokovali plavbu", uvedl.

Ministr ale připustil, že takové vítězství by si mohlo vyžádal příliš velké krveprolití a že Ukrajina možná nakonec bude muset přistoupit na kompromisní urovnání. V takovém případě by chtěl Kyjev vyjednávat "s co možná nejsilnějšími kartami".

Kuleba poskytl rozhovor jen několik hodin po každoroční přehlídce ke Dni vítězství na moskevském Rudém náměstí, během níž v pondělí ruský prezident Vladimir Putin dal jasně najevo své odhodlání porazit Ukrajinu, i když neoznámil plnou mobilizaci ani formálně Ukrajině nevyhlásil válku.

To, že Putin slovně nevyostřil situaci, podle Kuleby nijak nemění situaci na bojišti, kde se "to nejhorší už stalo". Ministr zdůraznil, že porážka Ruska vyžaduje, aby ukrajinští spojenci zastavili ruskou válečnou mašinérii tím, že ji zbaví příjmů z ropy a plynu. Záhodno je také zlepšit načasování a udržitelnost dodávek vojenské pomoci: "Pokud bitva zuří dnes, ale houfnice a drony dorazí zítra, tak to nebude fungovat," poznamenal.

To, že Ukrajina odolala na počátku invaze, kdy odrazila ruský pokus o dobytí Kyjeva, a že prokázala, že si zaslouží důvěru západních dodavatelů protitankových a protileteckých zbraní, změnilo z pohledu Západu situaci. Ukrajina v bitvě o Donbas podle Kuleby potřebuje houfnice, které již byly dodány, a také raketomety, na které dosud čeká. Dala by přednost novým americkým raketometům před sovětskými zbraněmi, pocházejícími ze skladů vyřazené výzbroje.

Ministr věří, že spojenci budou Ukrajinu podporovat po celou dobu, a to i při vytlačení Ruska z Donbasu a z Krymu, protože to byla agrese Moskvy, která dala Západu nový smysl. Ještě před čtvrt rokem "demokracie byla v úpadku a autoritářské režimy na vzestupu", než ukrajinský odpor "vrátil Spojené státy a Evropskou unii zpět k sobě", upozornil.

Za nejdůležitější Kuleba pokládá, aby Ukrajina získala postavení kandidáta členství v EU. Pokud se tak nestane, Ukrajinci se budou cítit oklamáni, a to jen tak nespolknou. "Ukrajina je jediným místem v Evropě, kde lidé umírají za hodnoty, na kterých je EU založena. Myslím, že by se to mělo respektovat," řekl.