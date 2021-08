Ukrajina posílá Litvě 38 tun ostnatého drátu. Jako humanitární pomoc

Vilnius a Evropská unie podezírají běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že řídí příliv migrantů, kteří nelegálně překračují litevské hranice. Činí tak polde nich v odvetě za unijní sankce a za to, že Litva poskytla azyl a podporu představitelům běloruské opozice. Litevské úřady už zadržely více než 4000 migrantů pocházejících převážně z Iráku, zatímco loni jich bylo jen 81.

"Pomoc pomůže posílit ochranu litevských hranic před nelegálními migranty," uvedly ukrajinské úřady ke snímkům nakládání kotoučů drátu na kamion. Jde o první dodávku, další mají následovat v září.

Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba zdůraznil, že Litva čelí bezprecedentní migrační krizi. Zemi podle něj chybí ostnatý drát pro vybudování zábran, které by znemožnily migrantům přecházet hranice.

V úterý dal tomuto projektu zelenou litevský parlament. Náklady se odhadují přibližně na 152 milionů eur (asi 3,9 miliardy Kč).

Agentura AFP připomněla, že Bělorusko je spojencem Ruska, nepřítele Ukrajiny, která doufá, že jednoho dne vstoupí do NATO a do Evropské unie podobně, jako to již učinila Litva. Běloruský režim nemilosrdně potlačit široké protestní hnutí proti Lukašenkovi, které vzniklo po loňských prezidentských volbách. Tisíce demonstrantů a opozičních aktivistů nechal režim uvěznit nebo je donutil emigrovat.