Ukrajina prodloužila válečný stav o další měsíc

— Autor: ČTK

Ukrajinští poslanci dnes schválili návrh prezidenta Volodymyra Zelenského prodloužit válečný stav do 25. května. Oznámila to ukrajinská média. Válečný stav vyhlásil prezident Zelenskyj po ruském útoku, který začal 24. února ráno. Původně platil do 26. března, nyní byl už podruhé o 30 dní prodloužen.