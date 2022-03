Ukrajina skutečně zničila ruskou loď, potvrdil svět. Jen jinou, než se uvádělo

"Ukrajinské síly zaútočily na velmi hodnotné cíle v Ruskem okupovaných částech Ukrajiny, včetně výsadkové lodě a muničních skladů v Berďansku," napsalo na twitteru britské ministerstvo obrany.

Video z následků útoku zveřejnilo na sociálních sítích ukrajinské námořnictvo.

Agentura Unian s odvoláním na aktualizované informace ukrajinského generálního štábu napsala, že zničeným plavidlem nebyl Orsk, jak ve čtvrtek oznámil Kyjev. Zasažena byla výsadková loď Saratov, další dvě byly poškozeny.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/2O1nVfKz2k



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/gJ1oY9fUqu