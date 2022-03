Ukrajina volá po okamžitém vyloučení Ruska z Rady Evropy

Ruské členství je aktuálně pozastavené, o případném vyloučení se má podle agentury AFP jednat ve čtvrtek.

"Požadujeme, aby bylo okamžitě přijato rozhodnutí vyloučit Rusko z Rady Evropy," řekl Šmyhal při mimořádném zasedání Parlamentního shromáždění RE. Pokud by jeho výzva byla vyslyšena, jednalo by se o bezprecedentní krok ve více než 70 let dlouhých dějinách organizace, uvádí světové zpravodajské agentury.

Šmyhal uvedl, že Rusko po "nevyprovokované a neoprávněné agresi (vůči Ukrajině) nemůže zůstat v této evropské rodině, kde je lidský život tou nejvyšší hodnotou". Místo ukrajinského premiéra se měl původně k mimořádnému jednání věnovanému ruské invazi připojit prezident napadené země Volodymyr Zelenskyj, ten se ale nakonec omluvil.

Ruská vojska na Ukrajinu zaútočila brzy ráno 24. února poté, co Moskva řadu týdnů hromadila jednotky u ukrajinských hranic a popírala, že by připravovala ofenzívu. Kreml invazi prezentuje jako "speciální vojenskou operaci" s cílem zachránit rusky hovořící obyvatele Ukrajiny a odstranit z čela země lídry, které bez důkazů označuje za nacisty, ruské útoky nicméně míří i proti civilnímu obyvatelstvu, včetně toho v místech s velkým podílem ruskojazyčné populace. Válka podle ukrajinských úřadů připravila o život tisíce lidí, ze svých domovů podle všeho uprchly miliony.

Rada Evropy, jejímž členem je od roku 1993 i Česko, den po začátku invaze Rusku pozastavila členství. Kreml rozhodnutí označil na nespravedlivé a Moskva pak minulý týden avizovala, že ruští představitelé už se nebudou účastnit jednání RE. Na čtvrtek dopoledne je podle AFP naplánované jednání Výboru ministrů RE, což je řídící orgán instituce, na němž chtějí zástupci členských zemí v otázce vyloučení Ruska rozhodnout.

Podle předsedy výboru Rady Ruské federace pro ústavní legislativu a budování státu Andreje Klišase by se po vystoupení Ruska z Rady Evropy Rusové nemohli obracet na Evropský soud pro lidská práva. Reuters podotýká, že takový vývoj by také Rusku poskytl možnost znovu zavést trest smrti.