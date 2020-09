Ukrajina zaznamenala další rekordní přírůstek nákazy koronavirem

Celkový počet případů v zemi od začátku pandemie dosáhl 125.798, z toho 2656 pacientů zemřelo.

Ukrajina až do 28. září zakázala vstup cizinců do země a prodloužila platnost opatření proti šíření nákazy až do konce října ve snaze zvládnout nynější nárůst nových případů.

Nejvíce nových případů, 332, bylo podle listu Ukrajinska pravda zaznamenáno v Kyjevě. Následuje okolí Charkova na východě země, Lvova na západě Ukrajiny a Oděsy na jihu země.

Rusko dnes oznámilo 4952 nových případů nákazy koronavirem a 115 úmrtí za uplynulý den. O den dříve to bylo 4729 případů a 123 úmrtí. Celkový počet zaznamenaných případů v zemi s přibližně 146 miliony obyvatel dosáhl 1,005.000, z toho 17.414 lidí nákaze podlehlo, uvedla agentura TASS s odvoláním na operativní štáb.

Agentura Interfax upozornila, že denní přírůstek nových případů se v Rusku opět zvětšuje. Po poklesu k 4700 případům za den se od konce srpna opět blíží k pěti tisícovkám nových případů každých 24 hodin.

Rusko je v počtu nakažených čtvrtou nejpostiženější zemí světa, po USA, Brazílii a Indii. V počtu úmrtí je na 12. příčce, poznamenal list Kommersant s odvoláním na údaje americké Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie monitoruje globálně.

Rusko minulý měsíc jako první země na světě schválilo vlastní vakcínu proti koronaviru, na kterou podle ministra průmyslu a obchodu Denise Manturova již dostalo ze světa 27 objednávek. Do několika zemí byla podle ministra dodána tisícovka až dvě tisícovky dávek očkovací látky, aby ji mohly tamní úřady schválit.

Ke konci roku by se mělo ve třech ruských podnicích vyrábět více než půldruhého milionu dávek vakcíny měsíčně, uvedl Manturov v televizi NTV s tím, že sám se nechal touto vakcínou, nazvanou Sputnik V, očkovat v druhé fázi klinických zkoušek.