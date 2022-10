Ukrajinci mají od zítra počítat s vypínáním elektřiny po celé zemi

Podle firmy může být elektřina vypnuta od sedmé ráno do deseti večer (od 6:00 do 21:00 SELČ). Konkrétní informace si mají občané vyhledat na webech oblastních odboček.

Vypínání elektřiny si vynutily ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, které od 10. října napáchaly větší škody než za předchozích bezmála osm měsíců války. Energetické objekty se staly terčem i dnešních útoků.

"Počasí se zhoršuje. Prosím, postarejte se o to, abyste do zítřejších 7:00 měli nabité telefony, powerbanky, zásobu vody, svítilny a baterky do nich. Taky teplé ponožky a oblečení. Prosím informujte všechny, kdo nepoužívají sociální sítě, aby také byli připraveni," dodala společnost.

O omezení dodávek elektřiny od 20. října nejprve informovala prezidentská kancelář, která vyzvala Ukrajince, aby elektřinou maximálně šetřili. Ruské útoky vážně poškodily okolo 40 procent energetických objektů, dodal server RBK-Ukrajina.