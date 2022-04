Ukrajinci ovládli Kyjevskou oblast, v Buči bylo pohřbeno 280 těl do jam

"Celá Kyjevská oblast byla osvobozena od vetřelce," uvedla Maljarová. Například starosta města Brovary, které leží asi 20 kilometrů východně od Kyjeva, už předtím v televizi oznámil, že "ruští okupanti už opustili prakticky celý brovarský okres". Dodal, že ukrajinské síly začnou pracovat na čištění regionu od zbývajících ruských vojáků i od "vojenské výzbroje a možná i od min". Starosta Ihor Sapožko dále řekl, že mnozí obyvatelé se už vrátili do Brovar a že obchody a firmy znovu otvírají.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru s televizí Fox News zveřejněném v noci na dnešek varoval, aby se do osvobozených oblastí lidé vraceli jen opatrně. "(Rusové) položili miny na celém území, v domech, pod stroje a dokonce i pod těla těch, které zabili," uvedl.

Prezidentský poradce Arestovyč podle AFP k situaci kolem hlavního města poznamenal, že ukrajinští vojáci "vyhnali nepřítele k hranici" a že bylo v oblasti osvobozeno více než 30 obcí. "Zmocnili jsme se velkého počtu opuštěných vojenských vozidel bez paliva," dodal Arestovyč ve videu, které zveřejnila prezidentská kancelář.

Nová svědectví přicházejí z kyjevského předměstí Buča, jehož osvobození Ukrajina oznámila v pátek. Podle AFP byla v jedné ulici seřazena těla nejméně 20 mužů v civilním oblečení. Jeden z mužů měl svázané ruce a mrtvá těla byla roztroušena na několika stech metrech. Příčinu jejich smrti nelze bezprostředně určit.

Starosta města Anatolij Fedoruk AFP později řekl, že do společných hrobů muselo být pohřbeno dohromady téměř 300 lidí. "V Buči jsme už pohřbili 280 lidí do společných jam", řekl. Podle něj nebylo možné to udělat na třech hřbitovech obce v dosahu střelby ruských vojáků.

Šokující fotografii z Buči, na níž jsou údajně zastřelení civilisté ležící na zemi se svázanýma rukama, zveřejnil dnes večer na twitteru poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak. "Tito lidé nebyli vojáci. Neměli zbraně. Nepředstavovali hrozbu. Ke kolika dalším takovým případům nyní dochází na okupovaných územích?" okomentoval Podoljak snímek.

Bucha, Kyiv region. The bodies of people with tied hands, who were shot dead by 🇷🇺 soldiers lie in the streets. These people were not in the military. They had no weapons. They posed no threat. How many more such cases are happening right now in the occupied territories? (1/2) pic.twitter.com/AJloZ81JIt