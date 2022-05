Ukrajinci převzali přes 80 z 90 houfnic přislíbených USA, informoval Pentagon

Rusové tento týden ostřelují i cíle daleko od bojů na Donbasu, u města Lvov nebo dokonce v Zakarpatské oblasti, přičemž jsou hlášeny škody na infrastruktuře. Úterní údery na západní a střední Ukrajině zasáhly železniční tratě a s nimi spojené elektrické stanice, dnes škody na železnici po dopadu ruské rakety registrovali v Dnipru.

"Obě strany spoléhají při doplňování zásob na železnice," řekl při dnešním brífinku činitel Pentagonu podle jednoho z přítomných novinářů. USA nicméně soudí, že ruské útoky nejsou příliš přesné a že ukrajinští obránci jsou nadále schopni přesouvat zbraně napříč svým územím.

Lots of attention today on Russia’s missile strikes in western Ukraine around Lviv. The Pentagon assesses that Russia is trying to take out electrical power needed to operate railroads. “Both sides rely on rail for resupply,” the senior U.S. defense official said.