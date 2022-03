Ukrajinci vzdorují i jednotkám elitních zabijáků, nikoli jen nezkušeným vojákům. Jejich efektivní boj je fascinující, říká válečný veterán

Je odolný vůči stresu, a proto jej téměř nic emočně nerozhodí. Když ale někdejší náčelník oddělení Útvaru speciálních operací vojenské policie (Special Operations Group, SOG) Lumír Němec zjistil, že Rusové ze čtvrtka na pátek zaútočili na Záporožskou jadernou elektrárnu, zneklidněl i tak zkušený borec. V komplexu po zásahu hořela i jedna z budov. „Naprosto souhlasím s rétorikou šéfky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Dany Drábové, když uvedla, že Rusové zešíleli. Ostřelování skladů vyhořelého paliva může vůbec vést k totální explozi. A najednou tady máme špinavou bombu či zbraň (způsobuje radioaktivní zamoření rozmetáním radioaktivních látek klasickou výbušninu - pozn. red.),“ tvrdí expert, podle něhož Ruská federace atakem na Záporožskou jadernou elektrárnu porušila Ženevské konvence o ochraně civilních osob při válečném konfliktu.

Na práci Zelenského ochranky by nic neměnil

Poručík ve výslužbě, který působil v afghánské provincii Hilmand v letech 2007 a 2008 a jeho česká jednotka byla poprvé od druhé světové války nasazena do přímé bojové operace, by neměnil nic na ochraně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který sám sebe označil za terč číslo 1 pro Rusy. O atentát na hlavu státu se už třikrát pokoušeli Putinovi spojenci. A to Čečenci od vládce autonomní republiky na severním Kavkaze Ramzana Kadyrova či Vagnerova skupina, což je ruská paramilitární organizace, označovaná jako soukromá armáda, jež je údajně napojená na prokremelského podnikatele Jevgenije Prigožina. „Na současné ochranném systému prezidenta Zelenského bych nic neměnil. Je totiž vidět, že jeho lidé se o něj starají skvěle. Doposud odvádějí vynikající práci.“

Veterán z Afghánistánu oceňuje i ukrajinský vzdor, který trvá už deset dní. Bojový specialista tvrdí, že statečnost a odvaha vojáků napadané země šokovala celý svět. Němec má pocit, že občas obyčejní lidé mohou nabýt dojmu, že ukrajinská armáda válčí jen proti nezkušeným ruským záklaďákům, kteří dostatečně neovládají techniku, nedostává se jim potravinových zásob i pohonných hmot a do poslední chvíle byli prý přesvědčeni, že jedou jen na cvičení. „Jakékoli bagatelizování slabé ruské armády či dalších jejich spojenců je velký omyl. Nedávno jsem týden pobýval v Tádžikistánu a z tamní televize neustále hlásili, že do konfliktu budou nasazení Čečenci, a to jsou bez přehánění krutí, prvotřídní zabijáci. Proti Ukrajincům tak stojí elitní jednotky a nejen čečenské.“ Proto je podle něj vzdor tamních obránců ještě cennější a obdivuhodnější. „Putin se přepočítal, když si myslel, že se Ukrajinci vzdají. Jejich hrdinství a odhodlání v boji za svou zemi je příkladné a fascinující. Je nutné dodat, že Ukrajinci se brání naprosto systematicky a efektivně. Nejde o žádné náhodné úspěchy. Skláním se před nimi,“ konstatuje.

Drsného vojáka dojalo počínání pohraničníků

Je vůbec možné, aby tak drsně vycvičeného vojáka, který má oproti normálním smrtelníkům posunutý práh bolesti, něco ve válce dojalo? „Možná se budete divit, ale jedna věc mě emočně dostala. A to, když se minulý pátek třináctka ukrajinských pohraničníků při obraně Zmijího ostrova, který leží v Černém moři a spadá pod Oděskou oblast, odmítla vzdát ruské válečné lodi a na jejich výzvu reagovali tím, že zvolali: Ruská válečná lodi, jdi do pr… Taková věc se nestala nikdy předtím, ani ve druhé světové válce,“ kroutí obdivně hlavou.

Prezident Volodymyr Zelenskyj následně třináctce statečných udělil in memoriam řád Hrdina Ukrajiny. Informace ze začátku týdne ale jejich smrt vyvracejí, pohraničníci jsou údajně v zajetí. V pondělí ukrajinské námořnictvo totiž napsalo, že obránci ostrova by stále měli být naživu. „Naši bratři ve zbrani jsou živí a v pořádku,“ objevilo se na facebookových stránkách námořnictva.

Bývalý člen Útvaru rychlého nasazení Police ČR kvituje, jak se během válečného konfliktu sjednotil Západ. „Putina kromě ukrajinského odporu zaskočil i fakt, že Západ mluví jedním hlasem. Mezi spojenci a členy NATO panuje naprosté souznění, což nikdy předtím nebylo. Alespoň jednou udělal Putin něco dobrého. Je chvályhodné, že nezůstává jen u diplomatické podpory, ale spojenci na Ukrajinu posílají protitankové i protiletecké střely,“ všímá si. Sám velmi oceňuje přístup Ministerstva obrany České republiky. „Resort si pod vedením paní ministryně Jany Černochové počíná velmi dobře. Není mu co vytknout.“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ale nyní tvrdě kritizuje počínání NATO. Vadí mu, že odmítá zavést bezletovou zónu nad jeho zemí. „S vědomím, že nové údery a oběti jsou nevyhnutelné, se NATO záměrně rozhodlo neuzavřít oblohu nad Ukrajinou,“ uvedl v emotivním videovzkazu. „Vedení aliance dnes (v pátek) dalo zelenou dalšímu bombardování ukrajinských měst a vesnic tím, že odmítlo vytvořit bezletovou zónu,“ prohlásil. Dodal, že za další oběti budou nést odpovědnost i spojenci.

Kreml už dříve ukázal, jak se umí vládců zbavit

Němec netuší, jakým směrem se válečný konflikt může dále ubírat. Ve hře je i varianta, že prezidenta Vladimira Putina může nakonec někdo z jeho okolí zneškodnit. „V Rusku je možné opravdu všechno.“ A odkazuje na příklady vládců Kremlu, co se s nimi stalo, když odjeli na své dači. „Chruščova, který trávil dovolenou na státní dače v černomořské Picundě, svrhli. A v srpnu roku 1991 pučisté, kteří odmítali rozpad SSSR, využili odpočinku Michaila Gorbačova v letovisku Foros na Krymu a pokusili se převzít moc. Není vyloučené, že i takový podobný scénář může nyní nastat,“ predikuje.

Veterán připouští, že se u jednacího stolu může zrodit i příměří. „Nemám sice u sebe křišťálovou kouli na věštění, ale i taková varianta je možná. Ovšem takové diplomatické rokování by bylo velmi složité a obtížné. Putin by jistě trval na tom, že z jednání musí odejít jako vítěz.“ Pak se ještě podle Němce naskýtá další varianta, která je však hrůzostrašná. „A to, že by Rusové použili na Ukrajině nejsilnější zbraně. Mezi takové třeba patří hypersonické zbraně (rakety či střely pohybující se rychlostí minimálně pětkrát vyšší, než je rychlost zvuku, někdy ale i rychlostí desetinásobně nebo dvacetinásobně vyšší, než je rychlost zvuku. Tyto zbraně vyvíjí Rusko, USA, Čína i další světové velmoci - pozn. red.),“ obává se o osud okupované země.

Bývalý voják také varuje, že Putinův režim se nemusí zastavit na Ukrajině, ale může napadnout i další země bývalého Sovětského svazu. „Jednoznačně se ale předpovídat nedá. Putin na Ukrajinu zaútočil i proto, že mu ze strany Západu absolutně prošel před osmi lety útok na Krym. Teď je reakce spojenců jiná, mnohem důraznější, včetně sankcí, a tak je možné, že by další napadení zvážil, ale u Rusů nikdy nevíte, na čem jste,“ říká pro EuroZprávy.cz poručík ve výslužbě Lumír Němec a dodává: „Ukrajincům moc přeji, aby se Rusům ubránili, držím jim palce. Zatím si vedou excelentně,“ má jasno.