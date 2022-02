Ukrajinci vztyčili vlajky a hráli hymnu kvůli obavám z ruské invaze

Obavy z invaze budí soustředění ruských sil u hranic s Ukrajinou. Rusko sice popřelo, že by se chystalo napadnout sousední zemi, varovalo ale, že by mohlo podniknout neupřesněné "vojensko-technické" akce, pokud Západ nepřistoupí na jeho požadavky, včetně omezení týkajících se Severoatlantické aliance. Některá západní média - například web Politico, list The Wall Street Journal či časopis Der Spiegel - minulý týden psala, že by Rusko mohlo na Ukrajinu zaútočit právě dnes.

Na hlavním kyjevském bulváru Chreščatyk, kde vlajky ozdobily vládní úřady, pro mnohé vše fungovalo jako obvykle.

"Je jen běžný den. Ty vlajky mají ukázat, že se nikoho nebojíme. Nezastraší nás," řekl Mykola, který v hlavním městě provozuje malý stánek s kávou.

Z reproduktoru na úřední budově hlasitě zněly vlastenecké písně, zatímco televize a vládní kanály na internetu vysílaly projevy a burcující výzvy.

"Všichni nás chtějí vyděsit, ale my tu zůstaneme," řekla důchodkyně Ludmila, která si do klopy kabátu zapíchla malinkou ukrajinskou vlajku.

Na olympijském stadionu v Kyjevě desítky lidí rozvinuly 200 metrů dlouhou ukrajinskou vlajku a mávaly s ní v rytmu vlastenecké písně.

Prezident Zelenskyj v televizním projevu řekl, že Ukrajince sjednocuje přání žít v míru, na což mají právo. "Nikdo jiný, jen my společně, můžeme ubránit náš domov," zdůraznil.

Šéf státu má dnes zavítat na vojenské cvičení u města Rivne a navštívit vojáky sloužící v Donbasu na východě Ukrajiny.

Zelenskyj, který sám aktivně využívá sociálních sítě, vyzval Ukrajince, aby zveřejnili obrázky a videa s ukrajinskou vlajkou. Na instagramu uživatelé přispívali pod hashtagem #UnityDay.

"Dnes jsme dokázali, že my Ukrajinci jsme jednotný národ, jsme jednotní," řekl Pavlo Horinov ze státního ústavu rodiny a mládeže.

Zelenskyj již dlouho říká, že sice Rusko ohrožuje jeho zemi, ale západní spojenci přeceňují pravděpodobnost a bezprostřednost hrozby ruské invaze, čímž nahrávají snahám Moskvy zastrašit Ukrajinu a vyvolat paniku.

Poradce šéfa prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak nedávno uvedl, že Zelenskyj si vybral datum 16. února pro vlastenecký svátek i v částečně ironické reakci na zprávy médií, že právě v tento den by mohlo dojít k invazi.

Ruské ministerstvo obrany mezitím ohlásilo návrat části vojáků po cvičeních u ukrajinských hranic do posádek. Spojené státy naopak zaznamenaly známky toho, že opačným směrem vyrazilo více vojáků.

Americký prezident Joe Biden v úterý varoval, že poblíž Ukrajiny je více než 150.000 ruských vojáků a že ruský útok zůstává jednou z velmi reálných možností možností.

Jen několik hodin po oznámení Moskvy o zahájeném stahování sil Ukrajina ohlásila, že dvě banky a ministerstvo obrany čelily rozsáhlému kybernetickému útoku. V útocích na webové stránky ministerstva dnes hackeři pokračovali. Přestože Kyjev neuvedl, kdo za incidentem stál, prohlášení ministerstva ukazuje prstem na Rusko, napsal Reuters.