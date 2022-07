Ukrajině se snížil rating, nynější stupeň signalizuje hrozbu neplnění závazků

— Autor: ČTK

Ratingová agentura Fitch zhoršila hodnocení úvěrové spolehlivosti Ukrajiny o tři stupně do kategorie C, která signalizuje vysokou pravděpodobnost neplnění závazků. Učinila tak krátce poté, co se Ukrajina v důsledku ruské invaze rozhodla požádat zahraniční držitele svých státních dluhopisů o dvouletý odklad splátek.