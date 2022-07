Ukrajinské síly postupují do Chersonské oblasti, řekl Zelenskyj po útoku na most

"Okupanti se tam snaží vytvořit si pozice... ale co je jim to platné? Ukrajinské ozbrojené síly se krok za krokem posouvají do regionu," citovala z večerního prohlášení ukrajinského prezidenta agentura Reuters.

Se snahou získat Chersonskou oblast zpět souvisel dnešní útok na Darivskyj most přes řeku Inhulec severovýchodně od Chersonu, oznámil poradce gubernátora Serhij Chlaň. "Je to pokračování operace, jejímž cílem je odříznutí chersonské skupiny Rusů od zásobování. Každý most je slabým místem pro logistiku a naše ozbrojené síly umně ničí systém nepřítele. Toto ještě není osvobození Chersonu, ale vážný přípravný krok tímto směrem," napsal na facebooku.

Představitel ruských okupačních úřadů v regionu Kirill Stremousov podle agentury TASS uvedl, že most zasáhlo sedm střel a je v něm asi sedm děr. "Ale je celý, je možné se po něm pohybovat. Na rozdíl od Antonivského mostu (přes řeku Dněpr; pozn. ČTK), tento nemá strategický význam," cituje TASS představitele místní Ruskem dosazené správy.

Prohlášení ani jedné z bojujících stran nebylo možné bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.

Zpravodajská společnost BBC na svém webu poznamenala, že Darivskyj most stejně jako ten druhý jmenovaný, který ukrajinské ozbrojené složky ostřelují už několik dní, je strategicky důležitým bodem, přes který může Rusko zásobovat své síly.

Ukrajina podle Reuters používá zbraně dlouhého doletu ze Západu k útokům na ruské zásobovací linie a muniční sklady ve snaze zvrátit průběh invaze a připravit protiofenzívu v Chersonské oblasti, kterou ovládají ruské okupační síly.