Ukrajinské vojáky cvičí speciální síly britské armády

Ukrajinský kapitán Jurij Myroněnko listu sdělil, že britští instruktoři přišli učit ukrajinské vojáky, jak používat protitankové střely NLAW dodávané Británií. "Byli to dobří hoši, tihle Britové," uvedl další ukrajinský důstojník, který se údajně zúčastnil výcviku. "Pozvali nás k sobě na návštěvu, až válka skončí," dodal.

Britští vojenští instruktoři začali na Ukrajině působit po ruské anexi ukrajinského Krymu v roce 2014. Letos v únoru se ale stáhli, aby se vyhnuli přímému střetu s ruskými vojenskými silami a možnému zatažení NATO do konfliktu, upozornil list The Times.

Spojené státy tento týden oznámily dodávku nových zbraní na Ukrajinu i obnovení výcviku ukrajinských vojáků americkými jednotkami. Upozornily nicméně, že výcvik se nebude odehrávat na ukrajinském území.

Britské ministerstvo obrany informace ukrajinských důstojníků odmítlo potvrdit. Náměstek britského ministra obrany James Heappey tento týden uvedl, že příští týden by měli do Británie dorazit ukrajinští vojáci na výcvik ovládání obrněných vozidel.

Myroněnko označil obnovu výcviku za klíčový krok, protože noví vojáci nemají s protitankovými střelami dodávanými Británií žádné zkušenosti. "Dostáváme od Británie obrovskou vojenskou pomoc," uvedl. "Lidé, kteří věděli, jak NLAW používat, však působili na jiných místech, takže jsme se museli učit sami pomocí youtubu," dodal.

Jak se bude konflikt na Ukrajině vyvíjet dál?

Predikovat, jak se bude válka v nadcházejících dnech či týdnech vyvíjet, je obtížné. Rusko před pár dny oznámilo, že výrazně omezí své vojenské aktivity v okolí Kyjeva a Černihivu a nadále pokračují snahy o mírová jednání, ačkoliv prezident Vladimir Putin oznámil, že rozhovory jsou na mrtvém bodě.

Ruské ministerstvo obrany v poslední době tvrdí, že vojska se přeskupují, aby mohla "osvobodit" Donbas na východě Ukrajiny. Podle prohlášení vedení ukrajinské armády ale může být tvrzení o stahování vojsk jen klamavou taktikou, která má vyvolat představu, že Moskva upustila od záměru obklíčit Kyjev.

Britské ministerstvo obrany ale uvedlo, že ruské ozbrojené síly zřejmě skutečně přeorientovaly své úsilí na dobytí celého Donbasu. Očekává, že boje na východě Ukrajiny v příštích dvou až třech týdnech zesílí.

Není ani zřejmé, nakolik je se situací na Ukrajině obeznámen ruský prezident Vladimir Putin. Nejmenovaný americký činitel s odkazem na odtajněné informace amerických zpravodajských služeb agentuře Reuters sdělil, že se Putinovi jeho vlastní poradci obávají sdělit, že se ruské armádě při invazi nedaří.

Někteří experti nevylučují ani možné použití jaderných zbraní. "Domnívám se, že ruský prezident by mohl být motivován použít jadernou zbraň tehdy, pokud by to vnímal jako otázku přežití – a teď nutně nemyslím fyzické přežití, ale přežití jeho režimu. (...) Stejně tak si myslím, že by to mohl být schopen udělat jako nějaké symbolické gesto – velmi ošklivě řečeno. Nemyslím, že je použití jaderné ruské síly proti členským státům NATO vůbec reálné. Reálnější – smutně vzato – by bylo nějaké velmi omezené použití jaderné zbraně na Ukrajině," řekl Českému rozhlasu děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a expert na evropskou a transatlantickou bezpečnost Tomáš Karásek. Sám o tom ale přesvědčen není.