U Teheránu spadl ukrajinský letoun se 170 lidmi, všichni zemřeli

Podle íránského úřadu pro letectví stroj havaroval pravděpodobně kvůli technickým problémům. Agentura DPA však poznamenala, že není jasné, jak úřady tak brzy po zřícení stroje dospěly k závěru, že je příčinou technická závada. Havarovaným letadlem je podle dosavadních informací Boeing 737-800.

Média spekulovala o možné souvislosti neštěstí s eskalací napětí mezi Íránem a Spojenými státy. Americký Federální úřad pro letectví (FAA) v úterý zakázal americkým leteckým společnostem operovat ve vzdušném prostoru nad Irákem, Íránem, Ománským zálivem a Perským zálivem. Úřad tak učinil poté, co Írán v noci na dnešek raketami zaútočil na irácké základny s americkými a dalšími koaličními vojáky.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp