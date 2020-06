UNHCR: Uprchlická krize ve světě se zhoršuje. Mimo domovy musí žít 80 milionů lidí

Úřad odhaduje, že koncem loňského roku bylo ve světě 79,5 milionu lidí, jež lze řadit mezi uprchlíky, žadatele o azyl a lidi, kteří žijí ve svých zemích, ale mimo své bydliště a s ubývající nadějí na návrat.

"Jedno procento světového obyvatelstva se nemůže kvůli válkám, pronásledování, porušování lidských práv a dalším formám násilí vrátit domů," sdělil vysoký komisař OSN Filippo Grandi.

Od roku 2012 čísla oproti předchozímu roku stále stoupají, což podle něj znamená, že "bylo více konfliktů, více násilí" a že se dostatečně nehledá politické řešení, jež by krize ukončilo.

1% of the entire world’s population had fled their homes by the end of 2019.



This is not ok.



More on UNHCR’s Global Trends report: https://t.co/z4C0BFCo0a pic.twitter.com/esyMcR3nTC