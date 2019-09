Uprchlíci čekají na hranicích EU: Chceme do Německa. nemáme peníze a...

Většina z 3 200 afghánských migrantů v Srbsku jsou nezletilí, kteří žijí v táborech a stanovištích v Srbsku, většina z nich žije přímo v blízkosti chorvatských hranic. Azylové středisko „Krnjaca“ leží v blízkosti hlavního města Bělehrad a je jedním z mnoha uprchlických a migračních táborů v Srbsku. Podle oficiálních statistik v něm žije asi 250 migrantů.

Server InfoMigrants ovšem varuje, že existují zprávy, že zmíněný tábor je místem, kde dochází k neúměrnému násilí mezi obyvateli, „protože většina obyvatel jsou svobodní lidé,“ říká Sharifa Yousofi, afghánská migrantka žijící v táboře. „Máme tady spoustu problémů. V tomto táboře existuje hodně násilí. Není to bezpečné místo pro lidi, kteří mají děti,“ zoufá si.

Sharifa Yousofi žije v azylovém centru Krnjaca tři měsíce spolu se svým manželem a třemi dětmi. V Srbsku celkově čekají více než dva a půl roku. „Přišli jsme sem, protože moje dítě má problémy se srdcem a chceme se ujistit, že se mu dostane lékařské péče,“ vysvětlil její manžel Abdullah Yousofi. Zdůraznil, že by chtěl vzít svou rodinu do Německa „kvůli lepší budoucnosti pro děti“. „Jenže my nemáme peníze a tady v Srbsku čelíme nejisté budoucnosti,“ vysvětluje.

Hans Friedrich Schoder, vedoucí UNHCR pro Srbsko, v rozhovoru pro InfoMigrants varoval, že pašeráci a zločinci mají velký vliv na uprchlíky a migranty, zejména na nezletilé, což vede k velkému napětí mezi migranty - a někdy dokonce i k násilí.

„Snažíme se, jak jen je to možné, vytvořit bezpečnou atmosféru. Spolu s vládou Srbska zde podporujeme pět ubytovacích středisek, abychom zajistili bezpečnost nezletilým uprchlíkům ... ale někteří z nezletilých migrantů vyhledávají kontakt s pašeráky a tímto způsobem se dostávají do nebezpečí,“ varoval Schoder.

Podle zpráv ze srbských médií byli letos zabiti již dva afgánští uprchlíci. Jeden z nich zemřel v Bělehradě a druhý těsně před azylovým centrem Krnjaca. Podle oficiálních zpráv byli zabiti kvůli sporům mezi dvěma uprchlickými skupinami.

Výbor pro uprchlíky a migraci Srbska uvádí, že se snaží utečenecká střediska učinit bezpečnějšími; Světlana Velimirovic, zástupkyně komise, zdůraznila, že k těmto dvěma případům došlo „mimo migrační tábory“. Ujišťuje také migranty kteří žijí v táborech, že jsou v bezpečí.

I když migranti žijící v Srbsku mohou požádat o azyl, mnozí říkají, že si to nepřejí. Jejich cílem je překročit maďarské a chorvatské hranice a vstoupit do Evropské unie. Běženci ale mají jasno - nechtějí zůstat v Srbsku.