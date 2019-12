Uprchlíci se pokusili na lodi přeplout Dunaj, skončilo to tragédií

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Šest migrantů je pohřešováno poté, co se s nimi na Dunaji v severním Srbsku převrhla loď. Agentuře Reuters to sdělil srbský vládní zdroj. Běženci, kteří se ze Srbska snažili dostat do Chorvatska, podle něj velmi pravděpodobně utonuli.