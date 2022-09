Úřady dnes rozhodnou o uzavření fronty k rakvi s královnou Alžbětou II.

— Autor: ČTK

Britské úřady dnes rozhodnou o uzavření fronty vedoucí k rakvi se zesnulou britskou královnou Alžbětou II. Vláda již vyzvala veřejnost, aby se nevydávala na cestu do zástupu, neboť lidé by mohli být nakonec zklamaní, že se do fronty už nedostanou.