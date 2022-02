USA podezírají Moskvu z plánu na tvorbu videa jako záminky pro útok na Ukrajinu

O závěrech zpravodajců nejprve informovaly deníky The Washington Post a The New York Times, později je potvrdil mluvčí amerického ministerstva obrany John Kirby.

"Domníváme se, že Rusko by mohlo natočit velmi násilné propagandistické video, které by ukazovalo mrtvá těla a herce hrající roli truchlících, stejně jako záběry zničených míst s ukrajinskou nebo západní vojenskou technikou," uvedl Kirby na tiskovém brífinku. "Toto video, pokud bude zveřejněno, by mohlo Putinovi poskytnout jiskru, kterou potřebuje k zažehnutí a ospravedlnění vojenských operací proti Ukrajině," dodal mluvčí.

Washington se podle Kirbyho rozhodl zveřejnit takto konkrétní závěry, aby "odradil" Rusko od uskutečnění takových plánů, píše Reuters.

Plán zahrnoval výrobu názorného propagandistického videa, které by ukazovalo zinscenované výbuchy a používalo by mrtvoly a herce představující truchlící pozůstalé, píše AP. Informace o záměru byly součástí odtajněných zpravodajských informací, které Američané v těchto dnech poskytli představitelům Ukrajiny a evropským spojencům.

"Jedná se o jasný a šokující důkaz nevyprovokované agrese a podloudné činnosti Ruska s cílem destabilizovat Ukrajinu," napsala na twitteru britská ministryně zahraničí Liz Trussová a plán odsoudila jako "nepřijatelný".