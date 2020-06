Uvolnění karantény v Rusku bude mít katastrofální dopad, míní profesor

Karanténa v ruské stylu

Pandemie koronaviru rozvrací světovou ekonomiku, ale v Rusku také ovlivnila plán oznámený 15. ledna, který má zemi změnit z kvazi-zastupitelské demokracie v monarchii stávajícího prezidenta Vladimira Putina, deklaruje profesor.

Ruské úřady vyhlásily první karanténní opatření poměrně brzy, 28. března, kdy ve srovnání s jinými státy, které se k opatřením uchýlily, bylo v zemi mnohem méně nakažených a umírajících, připomíná politolog. Dodává, že ruská karanténa a její nejstriktnější verze v Moskvě se nese v ryze ruském stylu a spoléhá na to, že administrativní postupy, nikoliv zdravotnická opatření mohou zastavit pandemii.

"Ve všech ostatních zemích bylo během fáze 'zůstaňte doma' povinné nosit roušky, ale lidé si podrželi své právo čas od času chodit ven," píše Inozemcev. Podotýká, že v Moskvě sice bylo nutné vyplnit žádanku o povolení opustit domácnost, nicméně roušky se staly povinnými až 12. května, což je naprosté unikum.

Putin následně oznámil, že plošná karanténa skončila, ale rozhodnutí přišlo ve chvíli, kdy denní počet nových případů byl stále vysoký, zatímco v Itálii či Německu nedošlo k uvolnění karantény do chvíle, kdy se tato čísla snížila, upozorňuje odborník. Vysvětluje, že karanténa v Rusku nemohla trvat déle než 2 měsíce, protože lidé začali být vyčerpaní.

Profesor se domnívá, že ruské úřady neměly na výběr a musely uvolnit restrikce nehledě na epidemiologickou situaci, přičemž v případě Moskvy probíhal boj mezi městským zastupitelstvem, které chtělo opatření prozatím zachovat, a Kremlem, který prosazoval jejich uvolnění před 24. červnem, resp. 1. červencem, kdy se má uskutečnit oslava vítězství v druhé světové válce a ústavní referendum.

Veškeré zdravotnické ukazatele říkají, že je příliš brzy na uvolnění karantény, ale zvítězily politické důvody a nyní se uvidí, co přijde, konstatuje politolog. Dodává, že oficiální koronavirové statistiky se nyní staly prakticky irelevantními, protože v posledních třech týdnech se denní přírůstek nových případů v Rusku stabilně pohyboval mezi 8.500-9.300 a jediná země, která vykazuje podobnou stabilitu, je Bělorusko, kde jsou čísla jednoduše "cucána z prstu".

Pravdu ukáže budoucnost

"Tudíž to vypadá, že koronavirový problém bude v následujících týdnech zanedbáván, nikoliv řešen,"obává se Inozemcev. Zdůrazňuje, že v Moskvě sice počet případů může mírně klesat, ale pandemie v jiných ruských regionech je na vzestupu, čímž se hlavní město opět ocitá v ohrožení, jelikož je centrem ruské infrastruktury a pokračuje železniční doprava i vnitrostátní lety, zatímco ty mezinárodní byly obnoveny.

Politolog nepochybuje, že dopad znovuotevření Moskvy bude katastrofální, protože Rusové si myslí, že konec karantény neznamená pouze otevření ekonomiky a uvolnění omezení pohybu a cestování, ale také konec běžné opatrnosti. Jen málo Rusů nosí roušky a obává se závažnosti pandemie, ale koronavirus nebyl poražen a lidé i zdravotnictví si na něj pouze zvykli, varuje profesor. Očekává, že pandemie bude v Rusku trvat dlouho a zmírní se pouze její dopad na politiku a ekonomiku.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Tento scénář z pohledu ruské metropole znamená, že její ekonomika zůstane v depresi, firmy podnikající ve službách nebudou moci běžet na plný výkon po celé měsíce a viditelným projevem pandemie bude oslabení dosud silných vazeb mezi podnikateli v Moskvě a jiných ruských regionech, domnívá se Inozemcev. Nejdůležitější otázka podle něj zní, zda město přežije léto bez nové vlny nákaz, což je možné, protože Moskvané odjedou na své chalupy a příliv domácích i zahraničních turistů nebude velký.

"Co se ale stane v září, kdy otevřou univerzity a školy?" táže se politolog. Deklaruje, že ekonomiku moderního města nelze restartovat, dokud děti nemůžou chodit do školek a škol, protože do té doby jejich rodiče musí pracovat z domova, což se v Rusku ukázalo jako problematické.

Ruské přísloví tvrdí, že nikdy nelze dokončit renovaci domova, pouze ji zastavit, což podle profesora platí i o současné pandemii. "Ohlásili jsme vítězství, ale není to za námi a pravdu se dozvíme teprve v budoucnu," uzavírá Inozemcev.