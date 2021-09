V Anglii chybělo minulý týden nejméně 100 tisíc školáků kvůli covidu-19

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Minulý týden v anglických školách chybělo nejméně 100.000 žáků, u kterých se potvrdilo onemocnění covid-19 nebo u nich existovalo podezření, že se virem SARS-CoV-2 nakazili. Uvedl to dnes list The Guardian, podle kterého čísla ukazují, jak se koronavirová infekce šíří na školách poté, co vláda zrušila většinu epidemických opatření.