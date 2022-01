V Anglii nejspíš upustí od povinného očkování zdravotníků

"Očkování je nadále naší nejlepší obranou proti covidu-19. Domnívám se ale, že již není přiměřené vyžadovat očkování jako podmínku pro výkon profese," uvedl Javid.

O povinném očkování zaměstnanců anglické zdravotní služby NHS vláda rozhodla v listopadu, kdy převládala varianta delta. Tu později nahradila varianta omikron, která je sice nakažlivější, ale méně často způsobuje vážný průběh nemoci, což podle Javida vedlo k jeho rozhodnutí. Zaměstnanci NHS, kteří jsou v osobním kontaktu s pacienty, měli mít podle původního plánu nejméně jednu dávku očkování už od nadcházejícího čtvrtka.

The Guardian změnu vládního postoje vysvětluje obavami o hromadný exodus zdravotníků, zejména v příhraničních oblastech. Podle agentury DPA by povinná vakcinace mohla připravit již tak přetížený zdravotnický systém rázem o 80.000 zaměstnanců. Javid chce podle Guardianu také odstranit očkování jako podmínku pro práci v pečovatelských domech, kde by to vedlo k odchodu 40.000 zaměstnanců.