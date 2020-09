V Anglii se kvůli koronaviru nesmí scházet více než šest lidí

"Jaký mechanismus hlášení by tady mohl být, řešíme. Ale samozřejmě existuje neurgentní telefonní číslo, na které lidé mohou volat a hlásit problémy," řekl náměstek ministra spravedlnosti Kit Malthouse rozhlasové stanici BBC Radio 4. Na dotaz, zda by lidé měli kontaktovat policii i v případě, že uvidí setkání sedmi a více lidí na sousedově zahradě, odpověděl: "Je na sousedech, aby tak učinili skrze neurgentní telefonní číslo. A pokud mají obavy a vidí něco takového, pak by to rozhodně měli zvážit."

Policie později upřesnila, že její kontrola dodržování nového zákazu nebude stát na hlášení sousedů a vyzvala Angličany zejména k zodpovědnosti. V ulicích Londýna se například objeví policejní patroly, které budou na dodržování zákazu dohlížet.

Nová vládní opatření proti šíření koronaviru začala platit poté, co v Británii začalo přibývat lidí s covidem-19. V neděli testy třetí den po sobě potvrdily nákazu u více než tří tisíc lidí. V zemi se rovněž nedávno poprvé od března zvýšilo reprodukční číslo, které udává kolika lidem jeden nakažený virus předá, a to na jedna až 1,2.

V Anglii mají ze zákazu setkání více než šesti osob výjimku například svatby či pohřby, pokud jsou při nich dodržena bezpečnostní opatření, anebo domácnosti o více než šesti členech, upřesňuje list The Guardian. Nové pravidlo neplatí ani pro pracoviště nebo třeba školy. Například v restauracích může být rovněž více hostů, ale jednotlivé skupiny v nich může tvořit vždy maximálně šest lidí. Do neděle se v Anglii mohlo scházet třicet lidí.

Za porušení zákazu hrozí pokuta až 3200 liber (více než 92.000 korun).

Opatření proti šíření nového typu koronaviru podobně zpřísnily také Skotsko a Wales, byť pravidla se v jednotlivých zemích Spojeného království v řadě ohledů liší. Například nanejvýš šest lidí se může sejít i ve Skotsku, nesmí ovšem být z více než dvou domácností, přičemž se nepočítají děti mladší dvanácti let. Ve Walesu se "pravidlo šesti" týká pouze vnitřních prostor a všichni musí být z takzvaně "rozšířené domácnosti", což mohou být až čtyři různé domácnosti. Velšané mohou "rozšířené domácnosti" vytvářet od letošního srpna, aby se mohly navštěvovat rodiny a přátelé. Děti, jimž ještě nebylo jedenáct let, se nepočítají.

Severní Irsko změny co do počtu maximálního počtu účastníků shromáždění v současné době neoznámilo.