V Anglii se po čtyřech měsících otevírají bazény a tělocvičny

Podle serveru BBC se nicméně předpokládá, že až třetina veřejných zařízení zůstane dál zavřená a že podnikatelé v tomto sektoru budou kvůli obřím finančním ztrátám bojovat o přežití.

Pro všechna nově otevřená krytá sportoviště budou platit přísná hygienická pravidla. Kromě všudypřítomné dezinfekce musejí například provozovatelé bazénů zajistit, aby se přicházející plavci nesetkávali s těmi, kteří jsou na odchodu, a snížit celkovou kapacitu.

Venkovní sportoviště jsou v Anglii přístupná už od začátku července, protože podle úřadů je na čerstvém vzduchu riziko nákazy nižší než v interiéru. V Severním Irsku jsou tělocvičny otevřené už dva týdny, naopak ve Skotsku a Walesu zatím krytá sportoviště otevřít neplánují.

Británie patří k zemím, které pandemie způsobená koronavirem zasáhla nejcitelněji. Bilanci nakažených i mrtvých má nejhorší z celé Evropy pokud jde o absolutní hodnoty - od jara úřady registrují celkem téměř 298.000 infikovaných, z nichž 45.677 lidí zemřelo.

