V Bělorusku pokračovaly protesty studentů, policie zatýkala

Pořádkové jednotky rozehnaly studentský pochod v centru metropole a zadržely přinejmenším deset lidí, včetně novinářů, napsal server Belarusskij partizan. Studenti stojící před sídlem jedné z vysokých škol vybízeli ministra zahraničí Uladzimira Makeje, který přijel na začátek školního roku, aby se podepsal pod petici za čestné volby. Makej i rektor odmítli, dodal portál.

Lukašenko se potýká s vlnou protestů a stávek poté, co jej úřady minulý měsíc prohlásily vítězem prezidentských voleb z 9. srpna. Podle opozice byl ovšem výsledek zmanipulovaný a neuznala ho mimo jiné ani Evropská unie. Lukašenko volební podvody popírá a nejeví žádné známky ochoty k ústupkům navzdory hrozbě západních sankcí.

Mnoho státních škol sloužilo jako volební místnosti a učitelé byli často zapojeni do sčítání hlasovacích lístků ve volbách, které podle úřadů Lukašenko pošesté vyhrál, tentokráte s více než 80 procenty hlasů.

#Belarus. The authorities brutally dispersed and detained students earlier today,as well as blocked them inside universities, so now even more youngsters came out to the streets. At least 1,500 students are marching in #Minsk right now. pic.twitter.com/tD7s4cPMPs