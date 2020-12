V Bělorusku se opět protestovalo, tisíce lidí vypouštěly balónky v barvách opozice

Opozice vyzvala k vypouštění balónků zčásti proto, aby se před silvestrovskými oslavami vyhnula masovému zatýkání. Od počátku protestů před více než čtyřmi měsíci policie zadržela přes 30.000 lidí. Demokratické hnutí vedle Lukašenkovy demise žádá vypsání nových voleb a propuštění politických vězňů.

Dec 27. 'March of Balloons': Protesters across #Belarus releasing balloons into sky #BelarusProtest #BelarusSolidarity #StandWithBelarus pic.twitter.com/RpSbxOtXGc