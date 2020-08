V Bělorusku zemřel demonstrant postřelený policií

Podle agentury AFP jde o třetí úmrtí od vypuknutí protestů proti výsledkům prezidentských voleb z 9. srpna, zpochybňovaných opozicí. Během zákroků pořádkových sil desítky lidí utrpěly zranění a tisíce skončily za mřížemi.

Zraněním podle pozůstalých podlehl Henadz Šutov, kterého policejní střela během protestů 11. srpna zasáhla do hlavy. Bylo mu 43 let. Příbuzní zabitého muže tvrdí, že podle očitých svědků se Henadz s policisty nepral, ani nehádal, prostě jen šel. Zasáhl jej výstřel, který podle těchto svědků byl vypálen ze střechy úřední budovy. Příbuzní jej dva dny pohřešovali, než se dozvěděli, že zraněného převezli nejprve do oblastní nemocnice v Brestu a pak jej vrtulník přepravil do vojenské nemocnice v Minsku. Tam zemřel dnes dopoledne.

Policisté podle verze ministerstva vnitra stříleli v sebeobraně na demonstranty, kteří je napadli s železnými tyčemi v rukou. Nejprve prý vypálili výstražné výstřely do vzduchu.

Tut.by dodal, že ošetření na lékařské pohotovosti či nemocnicích v Brestu vyhledala ve dnech 9. až 11. srpna asi stovka zraněných, 23 z nich muselo být hospitalizováno, někteří potřebovali operaci.

Zastřelený muž v Brestu je podle serveru oficiálně třetí oběť protestů, ale ještě před touto smrtí se ochránci lidských práv dopočítali nejméně pěti úmrtí a je pravděpodobné, že obětí je ještě více. Nepřímo to potvrdilo i ministerstvo zdravotnictví, když na dotaz, kolik lidí podlehlo v nemocnicích zraněním utrpěným během protestů či během uvěznění, odpovědělo, že zatím všechny udrželi při životě, ale došlo k situacím, kdy se lidé včas do nemocnice nedostali. Neupřesnili ale počet.

Tut.by dodal, že první oficiální obětí se 10. srpna stal Aljaksandr Tarajkouski, čtyřiatřicetiletý otec tříleté dcery, který po zranění hrudníku vykrvácel. Ministerstvo vnitra zprvu tvrdilo, že chtěl vrhnout na policisty podomácku vyrobenou bombu, ale ta mu vybuchla v rukou. Očití svědci ale tvrdili, že muž měl prázdné ruce, což posléze potvrdily i videonahrávky. V Gomelu pohřbili pětadvacetiletého muže, kterého zde policisté zadrželi již 9. srpna, kdy Aljaksandr Vichor jel za svou dívkou. Rodiče se až poté, co přišli na policii oznámit, že syn je nezvěstný, dozvěděli, že není naživu.