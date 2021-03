V Británii dostalo první dávku vakcíny už 30 milionů lidí

"Vakcína zachraňuje životy a je naší cestou ven z pandemie," uvedl ministr zdravotnictví Matt Hancock na twitteru. "Jsem naprosto nadšený, že více než 30 milionů lidí nyní má vakcínu, včetně včera provedených 650 000 očkování."

K dnešnímu dni podali zdravotníci první dávku 30,151.287 lidem. Druhou dávku obdrželo zhruba 3,5 milionu osob, což je šest procent dospělých.

