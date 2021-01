V Británii naočkovali proti covidu-19 již 1,3 milionu lidí

V Británii se začalo očkovat přípravkem firem Pfizer a BioNTech již 8. prosince, od pondělí se podává i vakcína vyvinutá firmou AstraZeneca a Oxfordskou univerzitou.

Zhruba polovina všech očkovaných - kolem 650.000 lidí - jsou podle Johnsona lidé starší 80 let. Do půldruhého měsíce by chtěla Británie podle něj naočkovat většinu zdravotníků, pečovatelů, obyvatel domovů pro seniory a lidí se zdravotními problémy. Pokud se to podaří, mohla by se v polovině února uvolnit přísná opatření, jejichž zavedení Johnson oznámil v pondělí.

Nutnost zavedení nové plošné uzávěry, která bude v Anglii v příštích týdnech platit, premiér dnes obhajoval. Epidemická situace v zemi je podle něj špatná, a to i kvůli šíření nové mutace koronaviru, který se poprvé objevil na konci loňského roku na jihu Anglie. Nyní se podle vládního poradce Chrise Whittyho šíří mutace již po celé Británii.

Britské úřady dnes oznámily, že za posledních 24 hodin zaznamenaly 60.916 potvrzených případů nákazy koronavirem. To je dosud nejvyšší denní přírůstek. S covidem-19 zemřelo dalších 830 lidí, a celková bilance tak vzrostla na 76.305 zemřelých. V nemocnicích je nyní podle Johnsona o 40 procent více lidí s covidem-19 než na vrcholu první vlny epidemie loni v dubnu.

V pondělí Johnson oznámil, že v Anglii bude platit plošná uzávěra, takzvaný lockdown, a obyvatele této části Spojeného království vyzval, aby zůstali doma. O zákonu, který uzávěru oficiálně zavádí, budou poslanci parlamentu debatovat a hlasovat teprve ve středu. Premiér ale vyzval, aby zásady uzávěry lidé dodržovali již ode dneška. Plošnou karanténu zavedlo ode dneška také Skotsko a přísná opatření musí dodržovat i lidé ve Walesu a Severním Irsku.