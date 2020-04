V Británii přibylo 621 obětí koronaviru, Boris Johnson je v nemocnici

"Na radu Johnsonova lékaře byl premiér dnes večer přijat do nemocnice na vyšetření," uvádí se v prohlášení Downing Street. Podle premiérova úřadu jde "o preventivní krok" a Johnson podstoupí "rutinní testy". Konzervativní politik prý zůstane v nemocnici do pondělka. Pětapadesátiletý Johnson byl v domácí izolaci od 26. března, kdy u něj test prokázal nákazu koronavirem. V pátek uvedl, že se cítí lépe, ale má pořád vysokou teplotu. V sobotu jeho těhotná snoubenka Carrie Symondsová uvedla, že poslední týden strávila v posteli s hlavními příznaky nákazy koronavirem a že už se uzdravuje.

Neil Ferguson, profesor matematické biologie z Královské univerzity v Londýně, který je jedním z vládních poradců, řekl, že epidemie se pravděpodobně stabilizuje za sedm až deset dnů. "Pak je nesmírně důležité, jak rychle budou počty nových případů nákazy klesat: jestli uvidíme dlouhý, rovný vrchol, nebo jestli - a v to doufám - budeme mít mnohem rychlejší pokles," uvedl. Tyto možné scénáře ukážou, jak efektivní jsou současná opatření proti šíření koronaviru, dodal.

Z funkce dnes odstoupila hlavní expertka skotské vlády pro zdravotnictví Catherine Calderwoodová. Stalo se to poté, co dostala napomenutí od policie kvůli porušení vlastních opatření proti šíření koronaviru. Dva víkendy za sebou vyrazila do venkovského domu své rodiny na východním pobřeží Skotska. "Neřídila jsem se radami, které jsem dala ostatním, moc se za to omlouvám," řekla Calderwoodová dnes na tiskové konferenci v Edinburgu. Večer oznámila, že z funkce odchází. To, že se její chování oprávněně dostalo do středu pozornosti, podle ní může vládu a zdravotníky vyrušit od tak důležité práce, jakou je vyvést Skotsko z epidemie vyvolané koronavirem.

"Nařízení neopouštět domov bez opodstatněného důvodu se týkají každého," připomněl šéf skotské policie Iain Livingstone.