V Británii se mluví o celostátní uzávěře, rostou hospitalizace

Spojené království, které má téměř 67 milionů obyvatel, je co do počtu úmrtí s koronavirem páté na světě po Spojených státech, Brazílii, Indii a Mexiku, vyplývá z údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU). Ve čtvrtek Británie zaznamenala 21 úmrtí s koronavirem, čímž počet zemřelých s covidem-19 v zemi podle vládních údajů vystoupil na 41.705, JHU uvádí číslo 41.794.

Britská vláda už tento týden kvůli nepříznivému vývoji zavedla "pravidlo šesti", tedy plošný zákaz shromažďování více než šesti lidí, a omezení otvíracích hodin pro bary a restaurace v oblastech na severovýchodě Anglie.

Na opakované dotazy televize Sky News, zda v říjnu přichází v úvahu druhá celostátní uzávěra, Hancock odpověděl, že by šlo o krajní řešení. Zdůraznil, že vláda udělá cokoliv bude nutné k zastavení viru. "Počet lidí v nemocnicích se každých zhruba osm dní zdvojnásobuje (...) uděláme vše pro to, aby byli lidé v bezpečí," řekl ministr s tím, že vláda vývoj pečlivě sleduje. Na dotaz, zda tedy přichází v úvahu druhý "lockdown" ministr odpověděl "teď vám tu odpovědět dát nemohu".

Tento měsíc začaly počty nově nakažených v Británii významně narůstat. Minulý týden země hlásila mezi 3000 až 4000 nových případů denně, což je stále výrazně méně než co do počtu obyvatel zhruba srovnatelně velká Francie, která eviduje denní nárůsty více než 10.000 nakažených. Později dnes by měly být zveřejněny britské statistiky o prevalenci viru.

Lokální uzávěry se nyní vztahují na zhruba deset milionů obyvatel Spojeného království. Podle londýnského večerníku Evening Standard bude z dnes zveřejněných statistik patrný prudký nárůst nakažených v Londýně, což může v nadcházejících dvou týdnech vést ke zpřísnění pravidel pro shromažďování v hlavním městě.

Premiér Boris Johnson čelil kritice opozičních politiků za svou prvotní reakci na pandemii. V uplynulých týdnech navíc britská vláda měla podle Reuters problém zajistit dostatečné testování. Na dotaz radia LBC proč je v testovacím systému takový "binec", Hancock odpověděl, že Dido Hardingová, která má systém na starosti, odvedla "mimořádnou práci".

Podle zpravodajského webu BBC se Johnson zdráhá nařídit další celostátní uzávěru, která by znamenala uzavření podniků a výzvu, aby všichni zůstávali doma. Dříve tento týden premiér prohlásil, že druhá celostátní uzávěra by mohla mít na ekonomiku katastrofální dopad. Přes jisté červencové zotavení je výkon britského hospodářství pandemií zásadním způsobem zasažen. Ve druhém čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci klesla britská ekonomika o rekordních 20,4 procenta.