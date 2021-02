V Británii už naočkovali přes 20 milionů lidí

V Británii už první dávku vakcíny proti covidu-19 dostalo více než 20 milionů lidí. Oznámil to dnes ministr zdravotnictví Matt Hancock, podle něhož jde o obrovský úspěch. Od pondělka budou v Anglii dostávat pozvánky na očkování lidé ve věkové skupině od 60 do 63 let a do poloviny dubna by měli být v Británii očkovaní všichni zájemci nad 50 let.