V Británii už vakcínu dostalo 15 milionů lidí

Jde o klienty domů s pečovatelkou službou a zaměstnance těchto zařízení, zdravotníky v první linii, lidi starší 70 let a pacienty, pro něž koronavirus znamená extrémní nebezpečí kvůli jejich zdravotním problémům.

"Dosáhli jsme významného milníku," řekl konzervativní premiér Boris Johnson. "Nikdo neusíná na vavřínech, před námi je ještě dlouhá cesta, která bezpochyby nebude bez problémů," uvedl také.

Veřejnoprávní BBC na svých internetových stránkách uvádí, že lidé ze skupin, které doposud měly na vakcínu nárok, představují přibližně pět ze šesti smrtelných případů, ale jen něco přes polovinu hospitalizovaných. Znamená to tak, že britské zdravotnictví stále není z nejhoršího venku.

Agentura Reuters píše, že v důsledku úspěchu očkovacího programu se ozývají hlasy, aby se začalo s rozvolňováním restrikcí, kvůli kterým jsou lidé doma, děti nechodí do škol a nesmějí fungovat obchody mimo těch nabízejících zboží nezbytné pro život. To však zatím vláda odmítá.

Británie začala s plošným očkováním proti covidu-19 loni 8. prosince. V zemi jsou nyní k dispozici tři různé vakcíny. Obě dávky, které podle expertů zajišťují plnou ochranu, dostalo zatím asi 535.000 lidí.

Agentura DPA podotýká, že dodržení cíle naočkovat do 15. února zájemce ze čtyř rizikových skupin je považováno za první skutečný úspěch Johnsonovy vlády v boji proti pandemii. Británie s 67 miliony obyvatel patří k nejzasaženějším zemím v Evropě, doposud tam zemřelo více než 117.000 pacientů s koronavirem.

Do května chce mít britský kabinet naočkované všechny lidi nad 50 let, kteří o to projeví zájem.