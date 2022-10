V Británii začal výběr nového premiéra, daří se Sunakovi

— Autor: ČTK

V Británii se dnes naplno rozhořel souboj o post nového lídra Konzervativní strany, a tím i budoucího premiéra poté, co na post ministerské předsedkyně ve čtvrtek rezignovala Liz Trussová. Kandidáti musejí do pondělka získat podpis nejméně stovky konzervativních poslanců, pokud chtějí postoupit do finále.